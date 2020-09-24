TikTok на вимогу російської влади видалив близько 250 відео про ЛГБТ



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TikTok на вимогу російської влади видалив близько 250 відео про ЛГБТ

З 1 січня по 30 липня TikTok на вимоги урядів і правоохоронців різних країн видалив близько пів тисячі відео

Адміністрація сервісу TikTok на вимогу російського уряду видалила близько 250 відео, які стосувалися ЛГБТ-спільноти.

Про це пише CNBC.

Такі дії сервісу підтвердив його директор зі зв’язків з державними органами влади в Європі Тео Бертрам. Зробив він це, коли по відеозв’язку давав показання комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Палати громад Великої Британії (DCMS).

Бертрам розповів, що з 1 січня по 30 липня TikTok на вимоги урядів і правоохоронців різних країн видалив близько пів тисячі відео. Половину з них прибрали з платформи за запитом Росії, яка «має репутацію країни, що дискримінує ЛГБТ-спільноту», зазначає CNBC.

«Російський закон жахливий… але, на жаль, ми повинні виконувати вимоги країни, в якій працюємо», — сказав Бертрам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.