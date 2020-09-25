Суд наказав владі США відкласти блокування TikTok



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський сегмент додатку TikTok збирається придбати корпорація Oracle

Уряд США повинен прийняти рішення про перенесення терміну блокування програми або надати юридичні документи на захист цього кроку

Влада США повинна відкласти вступ в силу заборони на скачування TikTok з магазинів додатків.

Про це повідомляє The Hill.

Раніше Міністерство торгівлі США видало наказ, який забороняє магазинам додатків дозволяти користувачам завантажувати додаток на свої пристрої. TikTok подав скаргу на дане рішення.

Суддя окружного суду США в окрузі Колумбія Карл Ніколс ухвалив, що уряд повинен прийняти рішення про перенесення терміну блокування програми або надати юридичні документи на захист цього кроку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.