Трамп «благословив» покупку TikTok компанією Oracle



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14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok.

«Концептуально я схвалив угоду», – заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує угоду щодо купівлі американського бізнесу TikTok компанією Oracle.

Про це повідомляє CNBC.

«Я благословив цю угоду. Буде чудово, якщо вони її закриють, але якщо ні – теж нічого. Концептуально я схвалив угоду», – заявив Трамп.

Як відомо, китайські додатки WeChat та TikTok тепер поза законом у США.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.