Нардеп Палатний закликав міністра Реву подати у відставку



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Артур Палатний закликав уряд взяти під особливий контроль фінансування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»

З вини Мінсоцполітики вже третій місяць не фінансуються дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія», що знаходяться на межі закриття - Палатний

Вже третій місяць поспіль із вини Міністерства соціальної політики України не фінансуються дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія», що ставить під загрозу виконання державної програми оздоровлення дітей та функціонування зазначених оздоровчих центрів. Про це на Погоджувальній раді заявив голова Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народний депутат України Артур Палатний.

«Критична ситуація з фінансуванням дитячих оздоровчих центрів «Артек» та «Молода гвардія», що склалася з початку року, станом на сьогодні не змінилася. Протягом трьох місяців через судове рішення щодо погашення заборгованості перед колишнім працівником Мінсоцполітики виконавчою службою було заблоковано фінансування бюджетних програм, що не підпадають під захищені статті. Складається враження, що міністерство вирішує власні проблеми за рахунок дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій та дітей з багатодітних сімей, які оздоровлюються в цих дитячих центрах», - зазначив Палатний.

За словами народного депутата, «Артек» і «Молода гвардія» знаходяться на межі закриття, оскільки не виплачуються заробітні плати працівникам, росте заборгованість за електроенергію, нараховуються штрафні санкції.

«Що робить міністр соціальної політики для того, щоб вирішити цю проблему? Чому вже три місяці питання не зрушилося з місця? Ми кілька разів від імені комітету зверталися до профільного міністерства з вимогою негайно відновити фінансування двох дитячо-оздоровчих центрів. Якщо міністр не справляється зі своїми обов’язками, він повинен подати у відставку», - наголосив він.

Артур Палатний звернувся до присутнього на Погоджувальній раді віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка з проханням взяти під особливий контроль уряду вирішення зазначеного питання.