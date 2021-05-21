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    Covid-19 в Україні: за добу виявили менше 5 тисяч хворих

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    Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 1 785 осіб - Covid-19 в Україні: за добу виявили менше 5 тисяч хворих
    Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 1 785 осіб
    Фото: EPA

    Найбільше заражень вчора виявили в Києві – 453

    В Україні за минулу добу, 20 травня, підтвердили 4 984 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому 12 845 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зазначимо, що днем раніше, 19 травня, в Україні було виявлено 5 165 нових пацієнтів з коронавірусом.

    Найбільше заражень за вчора виявили в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

    Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 1 785 осіб. Від ускладнень хвороби померло 202 людини.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26 154 осіб,
    • методом ІФА – 11 454 осіб,
    • експрес-тестами – 24 969 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 175 382 осіб;
    • одужало – 1 929 039 особи;
    • летальних випадків – 49 101;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

    В Україні зробили лише понад мільйон щеплень проти Covid-19.

    До слова, напередодні народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади. Про це нардепка сказала під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

    Додамо, що 20 травня Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу виявили менше 5 тисяч хворих