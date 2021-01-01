Папа Франциск виступив із новорічною молитвою, попри проблеми зі здоров’ям

Папа Франциск виступав за кафедрою в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані

Напередодні Папа Франциск пропустив новорічну месу через проблеми зі здоров’ям

Папа Римський Франциск виступив у п’ятницю, 1 січня, зі своєю традиційною молитвою Ангел Господній, закликавши до миру у всьому світі. Напередодні він пропустив новорічну месу через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск виступав за кафедрою в бібліотеці Апостольського палацу у Ватикані. Під час промови він не виявляв ознак дискомфорту та не згадав про свою недугу.

Він висловив надію, що 2021-ий стане для всіх роком «братерської солідарності та світу; роком, наповненим сподіваним очікуванням і надіями».

«Я хочу, щоб у людських серцях запанував мир… Драматичні події, що ознаменували шлях людства минулого року, особливо пандемія, вчать нас тому, наскільки важливо проявляти увагу до проблем інших людей і розділяти їхні тривоги», — сказав Папа.

Окрім цього Папа Франциск пояснив, що йдеться про розвиток менталітету і культури турботи.

«Мир — це не просто відсутність війни, а життя, повне сенсу, мета якого — особиста самореалізація і братнє спілкування з іншими. Мир — це насамперед дар Божий, його слід просити старанною молитвою, терплячим і поважним діалогом, ведучи співпрацю, відкриту до істини і справедливості, завжди враховуючи законні сподівання людей», — додав він.

Напередодні, 31 грудня, Папа Римський пропустив традиційну новорічну месу через запалення сідничного нерва, яке спричиняло біль у правій нозі.