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    Суспільство

    Через коронавірус Папа Римський не читав традиційну молитву на площі Святого Петра

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    <span>Папа Римський Франциск через застуду вже декілька днів не брав участі у заходах</span> - Через коронавірус Папа Римський не читав традиційну молитву на площі Святого Петра
    Папа Римський Франциск через застуду вже декілька днів не брав участі у заходах

    Понтифік прочитав молитву «Ангел Господній» у бібліотеці Апостольського палацу

    Папа Римський Франциск 8 березня не читав традиційну недільну молитву з вікна на площі Святого Петра у Ватикані через загрозу поширення захворювання Covid-19. Про це повідомили у пресцентрі Ватикану. 

    Як зазначається, натомість Папа Римський прочитав молитву «Ангел Господній» у бібліотеці Апостольського палацу, яку транслювали у прямому ефірі.

    Як зазначається, цей захід має на метрі зменшити кількість людей на площі та запобігти поширенню коронавірусної інфекції Covid -19.

    До слова, Папа Римський Франциск через застуду вже декілька днів не брав участі у заходах. У пресцентрі Ватикану наголосили, що загальна аудієнція, яка запланована на 15 березня, також пройде у режимі онлайн-трансляції.

    Окрім цього, згідно з розпорядженням Ватиканської Дирекції охорони здоров’я та гігієни, до 15 березня призупинена участь вірних у Святій Месі в каплиці «Дому святої Марти». В ці дні Святіший Отець відправлятиме Євхаристійне Богослуження приватно.

    Нагадаємо, Папа Римський через хворобу пропустить традиційні церковні заходи.

    Як повідомлялося, Папу Римського перевірили на коронавірус.

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