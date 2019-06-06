Папа Римський у липні зустрінеться з Путіним



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Путін і Папа Римський Франциск мали зустріч 10 червня 2015

На попередню зустріч з Папою Римським Путін запізнився на годину

Папа Римський Франциск 4 липня прийме президента РФ Володимира Путіна у Ватикані.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

«Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Владіміра Путіна у Ватикані 4 липня», - сказав офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті.

Раніше Кремль підтвердив, що Путін має відвідати Італію, але нічого не сказав про дату візиту і плани президента зустрітися з Папою Франциском.

Аргентинське агентство Tеlam напередодні повідомило, що основними темами переговорів стануть поточна ситуація в Україні і на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських грекокатоликів, які, на думку Московського патріархату, підтримують так званий розкол в православному світі. Однак, видання повідомляло, що зустріч призначена на 5 липня.

Це буде друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і «тривалими переговорами» з прем'єром Італії.

Наступного дня після зустрічі з Путіним Франциск проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч була анонсована ще на початку травня.