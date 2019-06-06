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    Папа Римський у липні зустрінеться з Путіним

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    Путін і Папа Римський Франциск мали зустріч&nbsp;10 червня 2015 - Папа Римський у липні зустрінеться з Путіним
    Путін і Папа Римський Франциск мали зустріч 10 червня 2015

    На попередню зустріч з Папою Римським Путін запізнився на годину

    Папа Римський Франциск 4 липня прийме президента РФ Володимира Путіна у Ватикані.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

    «Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Владіміра Путіна у Ватикані 4 липня», - сказав офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті.

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    Раніше Кремль підтвердив, що Путін має відвідати Італію, але нічого не сказав про дату візиту і плани президента зустрітися з Папою Франциском.

    Аргентинське агентство Tеlam напередодні повідомило, що основними темами переговорів стануть поточна ситуація в Україні і на Близькому Сході.

    За даними ЗМІ, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських грекокатоликів, які, на думку Московського патріархату, підтримують так званий розкол в православному світі. Однак, видання повідомляло, що зустріч призначена на 5 липня.

    Це буде друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і «тривалими переговорами» з прем'єром Італії.

    Наступного дня після зустрічі з Путіним Франциск проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч була анонсована ще на початку травня.

     

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