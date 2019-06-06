Папа Римський у липні зустрінеться з Путіним
На попередню зустріч з Папою Римським Путін запізнився на годину
Папа Римський Франциск 4 липня прийме президента РФ Володимира Путіна у Ватикані.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.
«Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Владіміра Путіна у Ватикані 4 липня», - сказав офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті.
Раніше Кремль підтвердив, що Путін має відвідати Італію, але нічого не сказав про дату візиту і плани президента зустрітися з Папою Франциском.
Аргентинське агентство Tеlam напередодні повідомило, що основними темами переговорів стануть поточна ситуація в Україні і на Близькому Сході.
За даними ЗМІ, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських грекокатоликів, які, на думку Московського патріархату, підтримують так званий розкол в православному світі. Однак, видання повідомляло, що зустріч призначена на 5 липня.
Це буде друга зустріч Путіна з Папою Римським за останні чотири роки, попередня була 10 червня 2015 року. На неї Путін запізнився на годину, пояснивши затримку пробками в Мілані та Римі і «тривалими переговорами» з прем'єром Італії.
Наступного дня після зустрічі з Путіним Франциск проведе переговори з керівниками Української греко-католицької церкви для обговорення ситуації в Україні. Ця зустріч була анонсована ще на початку травня.