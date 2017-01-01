Paradise Papers: у справі фігурують 68 українців

Дві третини українців-засновників офшорів «Райських документів» є керівниками або власниками українських компаній

У міжнародному розслідуванні «Райські документи» фігурують 68 українців (55 чоловіків і 13 жінок). Про це йдеться в прес-релізі аналітичної системи YouControl, який було оприлюднено у вівторок, 5 грудня. Із 57 офшорів, власниками яких є українці, 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах, 11 - на Бермудських



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Розслідування «Райські документи»

Дві третини українців-засновників офшорів «Райських документів» є керівниками або власниками українських компаній

У міжнародному розслідуванні «Райські документи» фігурують 68 українців (55 чоловіків і 13 жінок). Про це йдеться в прес-релізі аналітичної системи YouControl, який було оприлюднено у вівторок, 5 грудня.

Із 57 офшорів, власниками яких є українці, 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах, 11 - на Бермудських островах, 7 - на Мальті, 4 - на острові Мен, 3 - на Кайманових островах, 3 - на Сейшельських островах, 1 - у Великобританії й 1 - на острові Джерсі.

Дві третини українців-засновників офшорів «Райських документів» є керівниками або власниками українських компаній, що працюють в аграрному, фінансово-інвестиційному, фармакологічному, транспортному, енергетичному й ІТ-секторі.

Зі слів аналітиків YouControl, офшорами користуються як групи компаній, зайняті у важкій промисловості й масштабному виробництві, так і невеликі «стартами», які розробляють комп'ютерні програми.

Для деяких видів бізнесу, зокрема у сфері IT, використання офшорних і «напівофшорних» компаній взагалі є життєво необхідним, адже нині вихід на велику кількість міжнародних платформ для поширення своєї IT-продукції можливий саме через іноземні компанії. Так само вони отримують доходи саме на рахунки в іноземних банках, стверджують аналітики.

Як повідомляв «Главком», увечері 5 листопада з’явився новий офшорний компромат на світові компанії та політиків. Журналісти з різних країн дослідили 13,4 млн документів, де згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.

Зокрема ЗМІ припускають, що метою створення офшорної компанії президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків. Юристи Порошенка заперечують це.

Фонди королеви Великобританії Єлизавети II інвестували в офшори близько 10 млн фунтів. Представник королеви вже визнав інвестиції в фонд на Кайманах.

Журналістам вдалося дізнатися, що один екс-соратників Януковича Антон Пригодський через офшорну мальтійську компанію замовив 37-метрову яхту вартістю понад €13 млн. Ще одним фігурантом «Райських паперів» виявився колишній віце-прем'єр-міністр України від Радикальної партії Валерій Вощевський.

Джерело: DW