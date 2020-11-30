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    Двоє росіян намагалися влаштуватися у Нацгвардію

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    Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ - Двоє росіян намагалися влаштуватися у Нацгвардію
    Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ
    Фото: СБУ

    Чоловіки приховали, що мають громадянство країни-агресора

    Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила двох кандидатів до лав українських військових підрозділів на приховуванні факту подвійного громадянства.

    Про це йдеться у повідомленні СБУ.

    Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України. Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ.

    Встановлено, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в Україну і став її громадянином.

    Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.

    Служба безпеки України передала отриману інформацію командуванню Національної гвардії для прийняття відповідних рішень.

    Нагадаємо також, що СБУ затримала терориста «на гарячому» у Донецькій області. Чоловік намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії.

    Минулого тижня контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Військовослужбовець нібито передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

    Теги: розвідка Росія МВС СБУ Нацгвардія паспорт громадянство
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