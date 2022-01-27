ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала Україна

ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржували представники України. Про це повідомила уTelegram-каналі голова української делегації, народна депутатка від Слуги народу Марія Мезенцева.

Росія була єдиною країною, чиї повноваження оскаржували. За проголосували 97 людей, проти – 41, четверо утрималися. Мезенцева нагадала, що, згідно з процедурами ПАРЄ, російська делегація не мала права голосувати.

Представники України домоглися ухвалення кількох поправок: зокрема, до резолюції додали пункт про те, що Асамблея закликає Росію якнайшвидше відвести війська від кордонів України і припинити ескалацію.

«З позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – агресор і їй не місце в ПАРЄ, збільшується!» – написав у Telegram-каналі член української делегації, народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Напередодні ПАРЄ проголосувала проти призначення глави російської делегації Петра Толстого віцепрезидентом Асамблеї.

ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію проти України. Відтоді російські представники чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій.

Нагадаємо, напередодні ПАРЄ провалила голосування за українофоба Толстого на пост віцепрезидента.

До слова, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею. За Тіні Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів.

Як відомо, 24 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.