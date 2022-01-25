ПАРЄ не обрала віцепрезидентом українофоба Толстого

Звернення Петра Толстого оскаржувала делегатка Латвії

Заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого на засіданні у вівторок не обрали заступником голови Парламентської Асамблеї Ради Європи. За нього віддали свої голоси 79 парламентарів, тоді як проти висловилися 106. Про це повідомила голова української делегації Марія Мезенцева.

«Пан Толстой, голова російської делегації не був обраний Віце-президентом ПАРЄ», – написала Мезенцева Telegram.

«Українофоб і глава російської делегації Петро Толстой не буде віцепрезидентом ПАРЄ. Асамблея підтримала скаргу, ініційовану українською делегацією разом з латвійським колегою», – написала в Facebook голова фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, Толстой набрав 79 голосів на підтримку своєї кандидатури. Проти неї проголосували 106 депутатів. Такий результат Кравчук назвала очікуваним, оскільки риторика російського політика несумісна з нормами і цінностями Ради Європи.

Звернення Петра Толстого оскаржувала делегатка Латвії Кріста Бауман.

У своєму обґрунтуванні вона зазначила, що Толстой у низці публічних заяв протягом останніх років «продемонстрував повне нехтування цінностями Ради Європи, неповаги до прав людини, демократії та верховенства права».

«У своєму публічному дискурсі він погрожував демократично обраним лідерам іншої країни-члена Ради Європи, ставивши під сумнів незалежність і територіальну цілісність кількох держав-членів Ради Європи», – йдеться в обґрунтуванні.

Серед прикладів неприйнятних висловлювань Толстого було наведено його виступ в ефірі телеканалу НТВ про Україну в жовтні 2021 року.

«Украина — это часть России. Вы в этом скоро убедитесь. А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует, побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж».



Пётр Толстой рассказал о будущем Незалежной pic.twitter.com/LU6hMEmwm3 — НТВ (@ntvru) October 16, 2021

«Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що як з юридичної, так і з етичної точки зору, пан Толстой не може представляти Асамблею в якості її віце-президента», – додала вона.

До слова, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею. За Тіні Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів.

Як відомо, 24 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.