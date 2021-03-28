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    У Києві згоріло авто «героя парковки» (відео)

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    Власник недешевого автомобіля дуже часто залишав свій автомобіль в недозволеному місці&nbsp; - У Києві згоріло авто «героя парковки» (відео)
    Власник недешевого автомобіля дуже часто залишав свій автомобіль в недозволеному місці 

    Вогонь вщент знищив передню частину автомобіля

    У Києві водія позашляховика Toyota на ранок чекала страшна картина – його автомобіль майже повністю згорів вночі.

    Про це пише Telegram-канал «Київ оперативний».

    Там уточнили, що власник недешевого автомобіля дуже часто залишав свій автомобіль в недозволеному місці – прямо на газоні біля будинку.

    «Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?», – питається автор публікації.

    Відомо, що інцидент стався біля будинку за адресою бульвар Перова, 16Б.

    На опублікованих кадрах видно, що вогонь знищив передню частину автомобіля. Що стало причиною загоряння – не повідомляється.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, у Львові постраждав автомобіль від льодяної брили, яка впала з даху будинку. За наслідки падіння снігу чи бурульок з даху відповідає балансоутримувач або власник будівлі.

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    Теги: пожежа Київ автомобіль
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