У Києві згоріло авто «героя парковки» (відео)
Вогонь вщент знищив передню частину автомобіля
У Києві водія позашляховика Toyota на ранок чекала страшна картина – його автомобіль майже повністю згорів вночі.
Про це пише Telegram-канал «Київ оперативний».
Там уточнили, що власник недешевого автомобіля дуже часто залишав свій автомобіль в недозволеному місці – прямо на газоні біля будинку.
«Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?», – питається автор публікації.
Відомо, що інцидент стався біля будинку за адресою бульвар Перова, 16Б.
На опублікованих кадрах видно, що вогонь знищив передню частину автомобіля. Що стало причиною загоряння – не повідомляється.
Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, у Львові постраждав автомобіль від льодяної брили, яка впала з даху будинку. За наслідки падіння снігу чи бурульок з даху відповідає балансоутримувач або власник будівлі.