Партія Ляшка «забула» вказати у річному звіті лімузин Cadillac Escalade



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Олег Ляшко

Радикальна партія офіційно користується всього двома орендованими автомобілями

У річному звіті Радикальна партія «забула» згадати три автомобілі, які вона орендувала: Cadillac Escalade, Renault Trafic, Nissan Patrol. Два останні вказані у звіті за третій квартал 2017 року, а горезвісний Cadillac Escalade – у звіті за другий квартал 2017 року. Всі ці автомобілі належать однопартійцям або наближеним до них особам.

На цьому автомобілі вартістю $110 тисяч Олега Ляшка помітили ще у лютому 2015-го року . Водій паркував автомобіль через дорогу від будівлі Ради. ЗМІ пояснювали це тим, що пан Ляшко намагався не світити нову машину. Пан Ляшко розповів, що Cadillac Escalade не його, а арендований.

За 2016 і 2017 роки у Радикальній партії не з’явилося нового нерухомого майна. Основні статки, якими володіє партія, перебувають у неї на праві користування. Так, лідер партії Олег Ляшко на безоплатній основі передав партії у користування офісні приміщення на Кловському узвозі, 7-А. Їхня загальна площа - 182,8 кв. м. Пан Ляшко оцінює це як спонсорський внесок, ідеться у дослідженні центру «Ейдос», опублікованому на «Главкомі».

За адресою Кловський узвіз, 7, Радикальна партія орендує ще одне нежитлове приміщення загальною площею 325,3 кв. м. у ТОВ «Омара». Ця юридична особа є правонаступником ТОВ «Наутілус-Інвест 2006», у якого партія орендувала те саме приміщення у попередньому звітному періоді. Засновником і потенційним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Омара» є Юроп Трейд Організейшн Лімітед Моріс Волтерс (Сполучене Королівство). Зокрема, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань використане формулювання «якщо».

ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» також у засновниках має іноземну юридичну особу - Огмаліс Трейдінг Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником є - Огмаліс Трейдінг Лімітед - Решам Хурволах (Франція, Париж). Цю юридичну особу неодноразово пов’язували із депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою. Зокрема, саме у неї він орендував у 2016 році офіс і автомобіль Mercedes-Benz S450.

Ще один офіс загальною площею 14,10 кв. м. орендується у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» і розміщується у м. Сокиряни Чернівецької області.

В оренді перебувають і два автомобілі:

– ГАЗ 3123 1995 року - власник Верес Віталій Васильович, смт Іванків, Київська область;

– Renault Master 2002 року – власник Бардаш Олег Миколайович, с. Шибене Київської області.

Детально про автомобілі і їхніх власників можна почитати у нашому попередньому матеріалі.