Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів



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«Слуга народу» проведе форум о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка

«Слуга народу» та «Європейська солідарність» сьогодні проведуть з'їзди

У неділю, 9 червня, в Києві мають пройти передвиборчі з'їзди політичних партій «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Слуга народу» Володимира Зеленського.

За повідомлення прес-служби, представники «Європейської солідарності», зустрінуться у своєму «прозорому офісі», що на вулиці Лаврській, 16.

Початок роботи з’їзду о 10.30.

«Слуга народу» проведе форум о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на з'їзд журналістів везуть на електромобілях.

Сьогодні вказані політсили представлять свої партійні списки й назвуть кандидатів-мажоритарників. Втім досі в партії «Слуга народу» остаточно не було визначення з мажоритарними округами.

Вибори до ВР відбудуться 21 липня.

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