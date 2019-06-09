  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів

    • Розсилка
    &laquo;Слуга народу&raquo; проведе форум о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка - Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів
    «Слуга народу» проведе форум о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка

    «Слуга народу» та «Європейська солідарність» сьогодні проведуть з'їзди

    У неділю, 9 червня, в Києві мають пройти передвиборчі з'їзди політичних партій «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Слуга народу» Володимира Зеленського.

    За повідомлення прес-служби, представники «Європейської солідарності», зустрінуться у своєму «прозорому офісі», що на вулиці Лаврській, 16.

    Початок роботи з’їзду о 10.30.

    «Слуга народу» проведе форум о 12:00 у Ботанічному саду ім. Гришка. Як повідомляє кореспондент «Главкома», на з'їзд журналістів везуть на електромобілях.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів
    Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів
    Партії Зеленського та Порошенка сьогодні оприлюднять списки кандидатів

    Сьогодні вказані політсили представлять свої партійні списки й назвуть кандидатів-мажоритарників. Втім досі в партії «Слуга народу» остаточно не було визначення з мажоритарними округами.

    Вибори до ВР відбудуться 21 липня.

    Читайте матеріали «Главкома»:

    Читайте також
    Петро Порошенко Європейська солідарність вибори партії Володимир Зеленський партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ