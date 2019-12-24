«Ми хочемо єдності, але…». В УПЦ МП стверджують, що Константинополь нав’язував їм «чужу гру»



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За словами Антонія, Московська церква в Україні хоче єдності, але не політичної і не якоїсь адміністративної

«Ми могли б очолити об’єднавчий процес, але ми з самого початку казали, що так не робиться», - митрополит Антоній

В Україні є одна канонічна Православна церква. Є розкол і це треба однозначно визнати. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

«Навіть те, що хтось признав цю структуру (Помісну автокефальну церкву, - «Главком») канонічною, не означає що вся Вселенська церква це визнала. Я ще раз хотів би підкреслити, що життя в церкві має будуватися на церковних канонах. Як можна визнавати структуру церковною, якщо ті, хто називає себе ієрархами, не є єпископами, тобто вони не мають законного рукопокладення. А якщо так, то про яку дійсно канонічну церкву можна говорити? Тут питання не в тому, що ми хочемо, чи як нас називають у ЗМІ, а в тому, наскільки ця структура є дійсно церквою по суті», - наголосив митрополит Московської церкви.

За словами Антонія, Московська церква могла б очолити в Україні об’єднавчий процес православних церков, але їм нав’язували чужу гру.

«Ми могли б очолити, але ми з самого початку казали, що так не робиться. Не те, щоби ми не хотіли єдності. Ми хочемо єдності! Але ми хочемо єдності церковної, не політичної, не якоїсь адміністративної», - зазначив він.

«Главком» зауважив, що з боку виглядає так, що Московська церква до останнього виконувала волю Москви і зовсім не дбала про церковну єдність в Україні. Навіть перспектива взяти владу у новій Помісній церкві не переважила волю Москви. «Так, як ви кажете, сприймається не всіма. Сприймають це так ті люди, думки яких ви транслюєте», - зробив висновок митрополит Московської церкви в Україні Антоній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков України. На ньому обрали очільника Помісної церкви, яким став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. 6 січня 2019 року у Константинополі він отримав Томос.

14 грудня цього року помісна УПЦ провела у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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