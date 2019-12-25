В УПЦ МП пояснили, чому вони тепер в один голос з Філаретом критикують Константинополь



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Вся ця гра, яку почав Константинополь минулого року, була не в інтересах Філарета, але він не міг йти проти Порошенка, - вважає Антоній

«Стамбул просто мав бажання закріпити за собою український народ», - стверджує митрополит Московської церкви в Україні Антоній

Стамбул не переймався автокефалією Української церкви. Він просто мав бажання закріпити за собою український народ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

«Навіть під час останнього Собору Православної церкви України, що відбувся у суботу 14 грудня були присутні представники Константинополя. Ви собі можете уявити, щоби під час нашого Архієрейського Собору був присутнім представник з Москви?», - зазначив він.

На зауваження «Главкома», що митрополит Московської церкви Антоній сьогодні говорить в унісон з патріархом Філаретом, який теж критикує Константинополь і не бачить повноцінної автокефалії, Антоній відповів: «Ви не змішуйте. Він є людиною, яка створила конфліктну ситуацію, не турбуючись про долю Церкви».

«Вся ця гра, яку почав Константинополь минулого року, була не в інтересах Філарета, але він не міг йти проти Порошенка. І от поки Порошенко був, він мовчав. Як тільки Порошенко пішов, обрали нового президента, Філарет виступив зі своїм демаршем», - заявив митрополит Московської церкви в Україні Антоній.

«Це його (патріарха Філарета, - «Главком») трагедія насправді, тому що людина, на жаль, залишилася ні з чим», - резюмував керуючий справами Московської церкви в Україні.

Як повідомлялося, 14 грудня помісна УПЦ провела у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Митрополит Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Нагадаємо, почесний Патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

Також Патріарх Філарет заявив, що Синод УПЦ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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