Печерський суд звільнив від відповідальності даішника, який штампував фейкові рапорти на євромайданівців
Суд відчепився від колишнього правоохоронця, бо закінчилися терміни притягнення до кримінальної відповідальності
Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього старшого інспектора ДПС 4 взводу роти з обслуговування стаціонарних постів полку ДАІ, який обвинувачувався у службовому підробленні та незаконному перешкоджанні проведенню мітингів під час подій Євромайдану у Києві в грудні 2013 року.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 10 березня.
За матеріалами справи протягом 28-29 грудня 2013 року ексдаішник склав рапорти на водіїв машин «Мерседес-Віто», «Мітсубіші», «Опель», «Фіат», «Дачія», ВАЗ, «Пежо», ЗАЗ, які рухались автоколоною з плакатами та символікою Євромайдану вулицями Києва та за межі столиці. Усі рапорти були виписані за недотримання ст. 122-2 Кодексу про адміністративні правопорушення («Невиконання водіями вимог про зупинку»). При цьому у дійсності обвинувачений експравоохоронець не вжив подібних заходів для зупинки цих автомобілів.
У підсумку частині водіїв суди винесли покарання у вигляді позбавлення права керувати всіма видами транспортних засобів від трьох до шести місяців. На одного водія наклали штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За даними досудового розслідування, складання цих рапортів призвело до обурення громадськості, набуло досить широкого розголосу по всій території України, оскільки обставини справи були висвітлені у засобах масової інформації. Як наслідок – це призвело до підриву авторитету органів внутрішніх справ.
На початку січня 2021 року обвинувачений експравоохоронець звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, у зв`язку з закінченням термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Під час підготовчого судового засідання обвинувачений клопотання підтримав. Прокурор і представник потерпілої не заперечували проти задоволення клопотання. Ще один потерпілий в судове засідання не з`явився, але направив на адресу суду заяву про слухання справи за його відсутності.
«Подія злочину мала місце в грудні 2013 року, відтак на час судового розгляду сплинув термін притягнення особи до кримінальної відповідальності. Тому суд за наявності згоди особи на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав дійшов до висновку про необхідність звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст.340 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності», – сказано у рішенні суду.