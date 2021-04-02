Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області

Адвокат з Білгород-Дністровського району постане перед судом за те, що погрожував судді

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Так, звинувачуваний адвокат керував справами однієї з селищних рад Білгород-Дністровського району. Через те, що адвокат був незгодним з прийнятим суддею рішенням, адвокат погрожував судді вбивством та насильством щодо нього. Тепер і самого адвоката судитимуть.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Тим часом, в Одесі судитимуть колишнього слідчого і адвоката, які привласнили 19 чужих квартир у новобудовах.

Встановлено, що колишній слідчий поліції, який сам раніше розслідував кримінальні справи, пов'язані з шахрайством з нерухомістю, спланував і втілив у життя свою злочинну схему з присвоєння ряду об'єктів. З цією метою він залучив інших співучасників, у тому числі чинного адвоката. Схема полягала в тому, що на підставі документів, в які вносилися недостовірні відомості, об'єкти вносилися до Державного реєстру прав на нерухоме майно на підставних осіб, які своєю чергою продавали їх третім особам – людям, які не знали про злочин.