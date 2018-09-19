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    Пенсіонерам з вересня почали видавати електронні посвідчення

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    Пенсіонерам з вересня почали видавати електронні посвідчення

    Електронні пенсійні посвідчення видаються, починаючи із 2016 року внутрішньо переміщеним особам

    Із вересня цього року усім без винятку українцям, які виходять на пенсію, видаватимуть електронні пенсійні посвідчення, які одночасно є платіжними картками. Люди, які вийшли на пенсію раніше, за бажанням також зможуть отримати таке посвідчення. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит.

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    «Електронні пенсійні посвідчення видаються, починаючи із 2016 року внутрішньо переміщеним особам. Для інших пенсіонерів нові посвідчення видаватимуться з вересня цього року. Особи, які уже вийшли на пенсію, за бажанням, також можуть отримати нові посвідчення», — розповіли у ПФУ.

    Щоб отримати таке посвідчення-банківську картку, пенсіонерові необхідно подати відповідну заяву до будь-якого територіального органу або сервісного центру ПФУ. Посвідчення виготовлять протягом 30 робочих днів.

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    Як зауважили пенсійники, перевагами електронного пенсійного посвідчення є:

    • миттєва ідентифікація особи, зокрема, при зверненні до органів Пенсійного фонду;
    • підтвердження статусу особи, який дає право на отримання пільг для пенсіонерів, соціальних виплат, знижок тощо;
    • неможливість підробки такого посвідчення. Також — неможливість застосування шахрайських схем і протиправних дій під час виплати пенсій та соціальних допомог;
    • можливість отримувати послуги онлайн на веб-порталах органів влади, в тому числі веб-порталі електронних послуг ПФУ завдяки наявному у посвідченні електронному цифровому підписі. Зокрема, пенсіонер може переглянути в особистому кабінеті інформацію з електронної пенсійної справи: розмір пенсії, її складові, страховий стаж тощо. Окрім того, — подати звернення до Пенсійного фонду або заяву на призначення чи перерахунок пенсії онлайн без відвідування органів пенсійного фонду.
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