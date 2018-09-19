Пенсіонерам з вересня почали видавати електронні посвідчення



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Електронні пенсійні посвідчення видаються, починаючи із 2016 року внутрішньо переміщеним особам

Із вересня цього року усім без винятку українцям, які виходять на пенсію, видаватимуть електронні пенсійні посвідчення, які одночасно є платіжними картками. Люди, які вийшли на пенсію раніше, за бажанням також зможуть отримати таке посвідчення. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит.

«Електронні пенсійні посвідчення видаються, починаючи із 2016 року внутрішньо переміщеним особам. Для інших пенсіонерів нові посвідчення видаватимуться з вересня цього року. Особи, які уже вийшли на пенсію, за бажанням, також можуть отримати нові посвідчення», — розповіли у ПФУ.

Щоб отримати таке посвідчення-банківську картку, пенсіонерові необхідно подати відповідну заяву до будь-якого територіального органу або сервісного центру ПФУ. Посвідчення виготовлять протягом 30 робочих днів.

Як зауважили пенсійники, перевагами електронного пенсійного посвідчення є: