Українці цього року сплатили вже понад 13 мільярдів податків



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Податків надійшло на 2,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року

За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло 13,4 млрд грн податків. Це на 2,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

«Динаміка зростання надходжень зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів складає 24% або 2,6 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Сума, сплачена до місцевих скарбниць за 11 місяців поточного року, наразі складає 13,4 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року до місцевого бюджету Києва надійшло 1,2 млрд грн, тоді як у минулому році було 982 млн грн.

«Найбільші ж суми податків та зборів надійшли від суб’єктів господарювання, чия діяльність акумульована у Бориспільському районі – 2,3 млрд грн, Києво-Святошинському – 2,1 млрд грн та Білоцерківському – 2 мільярда гривень», - повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Орест Вітик.

Вказано, що найбільше податків надійшло на доходи фізичних осіб - 8,6 млрд грн, що на 1,7 млрд грн, чи 25%, більше за минулорічний. Ще 1,3 млрд грн надійшло від виплат податків на землю, 2,1 млрд – від податків малого та середнього бізнесу, 382 млн - від податку на нерухоме майно та 399 млн - від сплати акцизного податку з реалізації підакцизних товарів.

Зазначимо, що напередодні в Україні офіційно запрацювала Нова митниця.

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.