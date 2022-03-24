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    Пентагон: окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет

    Окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет - Пентагон: окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет
    Окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет
    фото з відкритих джерел

    У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину ракет

    Міністерство оборони США повідомило, що з початку війни Росії проти України окупанти запустили понад 1200 ракет. Про це повідомляє ABC News.

    У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину арсеналу (ракети класу «земля-повітря» та крилаті).

    Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, чиновник зазначив, що «у них ще залишилося дуже багато».

    «Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності», – заявили у Пентагоні.

    За даними ЗМІ, російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього. Біля кордонів України — щонайменше 40 аеродромів із тактичною військовою авіацією. При цьому літаки стратегічної авіації Росії можуть базуватись на відстані понад 5 тисяч кілометрів від цілі.

    Теги: росія окупанти США авіація війна чиновник військові Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон: окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет