Пентагон: окупанти запустили по Україні понад 1200 ракет

У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину ракет

Міністерство оборони США повідомило, що з початку війни Росії проти України окупанти запустили понад 1200 ракет. Про це повідомляє ABC News.

У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину арсеналу (ракети класу «земля-повітря» та крилаті).

Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, чиновник зазначив, що «у них ще залишилося дуже багато».

«Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності», – заявили у Пентагоні.

За даними ЗМІ, російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього. Біля кордонів України — щонайменше 40 аеродромів із тактичною військовою авіацією. При цьому літаки стратегічної авіації Росії можуть базуватись на відстані понад 5 тисяч кілометрів від цілі.