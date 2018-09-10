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    Пентагон спростував інформацію про застосування у Сирії фосфорних бомб

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    Пентагон спростував інформацію про застосування у Сирії фосфорних бомб

    «Військові частини у цьому районі навіть не мають фосфорних боєприпасів будь-якого виду», запевнили у США

    Представник Пентагону заперечив інфомрацію, що американські літаки скинули фосфорні бомби у Сирії.

    Про це повідомляє Reuters.

    «У цей час ми не отримали повідомлень про будь-яке використання білого фосфору», - заявив командувач Шон Робертсон.

    «Військові частини у цьому районі навіть не мають фосфорних боєприпасів будь-якого виду», - додав він.

    «Напруженість між США та Росією посилилася в останні дні, оскільки адміністрація Трампа розглядає військові варіанти, якщо Сирія проігнорує застереження Вашингтона від застосування хімічної зброї у нападі на Ідліб, останнього великого анклаву повстанців, які протистоять сирійському уряду», - зазначає Reuters.

    Нагадаємо, у неділю росЗМІ повідомляли про атаку США в провінції Дейр-ез-Зор «із застосуванням заборонених фосфорних бомб». У російському «Центрі по примиренню ворогуючих сторін в Сирії» заявляли, що 8 вересня два американських літака F-15 начебто скинули снаряди на населений пункт Хаджин.

    Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

    Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.

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