Пентагон спростував інформацію про застосування у Сирії фосфорних бомб



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«Військові частини у цьому районі навіть не мають фосфорних боєприпасів будь-якого виду», запевнили у США

Представник Пентагону заперечив інфомрацію, що американські літаки скинули фосфорні бомби у Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

«У цей час ми не отримали повідомлень про будь-яке використання білого фосфору», - заявив командувач Шон Робертсон.

«Військові частини у цьому районі навіть не мають фосфорних боєприпасів будь-якого виду», - додав він.

«Напруженість між США та Росією посилилася в останні дні, оскільки адміністрація Трампа розглядає військові варіанти, якщо Сирія проігнорує застереження Вашингтона від застосування хімічної зброї у нападі на Ідліб, останнього великого анклаву повстанців, які протистоять сирійському уряду», - зазначає Reuters.

Нагадаємо, у неділю росЗМІ повідомляли про атаку США в провінції Дейр-ез-Зор «із застосуванням заборонених фосфорних бомб». У російському «Центрі по примиренню ворогуючих сторін в Сирії» заявляли, що 8 вересня два американських літака F-15 начебто скинули снаряди на населений пункт Хаджин.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.