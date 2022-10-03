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Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Ллойд Остін не береться прогнозувати хід війни
фото з відкритих джерел

США продовжуватимуть надавати допомогу українцям у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно

У війні Росії проти України відбулася свого роду зміна в динаміці бою, Україна досягає прогресу в Херсонській області. Своє бачення ситуації окреслив в інтерв'ю CNN глава Пентагону Ллойд Остін.

Він пояснив цю зміну навичками українських солдатів та їх стратегічним використанням зброї, наданої союзниками США та НАТО, зокрема використанням високомобільних ракетних систем Himars.

«Те, що ми зараз бачимо, – це певна зміна в динаміці бою, – сказав Остін. – Вони досягли дуже хороших результатів в Харківській області і вирішили скористатися новими можливостями. На Херсонщині боротьба йде трохи повільніше, але (ЗСУ. – Ред.) прогресують».

Остін зазначив, що українські сили «правильним чином» використовують такі технології, як Himars, для «здійснення атак на такі речі, як матеріально-технічні склади та командування та контроль, що забирає значний потенціал у росіян».

Тим самим українці «змінили динаміку, і це створило можливість маневрувати», додав він.

Відповідаючи на запитання, чому США не поставили зброю більшої дальності, щодо якої у Києва був запит, Остін сказав, що спілкується зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим регулярно і вважає, що США «дуже ефективно надали речі, які дуже, дуже ефективні на полі бою».

«Справа не тільки в обладнанні, яке у вас є. Йдеться про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте речі разом, щоб створити ефекти на полі бою, які потім можуть створювати можливості», – зазначив глава Пентагону.

Остін не береться прогнозувати хід війни, зазначивши, що це «важко передбачити». Але також сказав, що США «продовжуватимуть надавати допомогу українцям у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно».

«Українці вразили світ своєю здатністю давати відсіч, своєю здатністю проявляти ініціативу, своєю відданістю захисту своєї демократії, – сказав він. – І ця готовність воювати згуртувала міжнародну спільноту в спробі допомогти їм забезпечити безпеку, щоб вони могли продовжувати воювати».

Раніше Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.

Нагадаємо, що 2 жовтня Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині.

Теги: Пентагон ЗСУ росія Україна війна

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