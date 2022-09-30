Пентагон створить нове командування для військової допомоги Україні

Нове командування базуватиметься у Вісбаден

Міністерство оборони США працює над формуванням нового командування для координації озброєння та військового навчання України, намагаючись упорядкувати процес, розпочатий після вторгнення Росії. Про це повідомили двоє американських чиновників, пише CNN.

Нове командування базуватиметься у Вісбадені в Німеччині і підпорядковуватиметься генералу Крістоферу Каволі, командувачу Європейським командуванням США, яке керує багатонаціональними зусиллями з підготовки українських військових сил до сучасної західної зброї та доставки цієї зброї до кордону з Україною.

Американські чиновники зазначають, що це не є серйозною зміною поточної системи організації та адміністрування поставок.

Нагадаємо, Сенат США у четвер, 29 вересня, ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який зокрема передбачає виділення близько $12 млрд Україні. Частина цих грошей піде на військові потреби, частина – на економічну підтримку.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові $457,5 млн. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що Державний департамент США затвердив виділення $89 млн на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше заявив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба.

Нещодавно Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 млн.

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