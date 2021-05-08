Перед поминальними днями окупанти на Донбасі обстрілюють кладовища – ЗМІ

На околицях окупованої Горлівки обстріли тривають протягом тижня

Кілька хвиль артилерійської навали пережили мешканці Донеччини неподалік Горлівки протягом минулого тижня. Як повідомляється у сюжеті ТСН, обстріли особливо активізувалися учора, 7 травня.

Російські окупанти били у напрямку позицій українських військових, по лінії електропередачі, у бік кладовища, куди напередодні поминальних днів приходить чимало цивільних, цілили по автівці спостерігачів СЦКК. 8 травня на світанку на ділянці знову вибухнули важкі боєприпаси.

«Це вчора (7 травня) ввечері прилетіло. Підпалило ось там траву і дивіться: 40 метрів – кладовище. Ми щойно бачили там цивільних – вони вчора там були, на початок обстрілу», – розповів військовий В’ячеслав.

Юрій з родиною мешкає у Північному, за кількасот метрів від цвинтаря, де похована його бабуся. Місцеві бояться йти на цвинтар.

Напередодні, на ділянку фронту в районі Південного, Шумів та Північного прилітали та переорували землю 120 і 122-міліметрові артилерійські боєприпаси. Сьогодні зранку вибухали 152 снаряди. Ранком вибуховою хвилею вибило скло, адже хвиля була такої сили, що навіть штори позлітали.

Нагадаємо, сьогодні пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил повідомив про пʼять порушень режиму тиші з боку російсько-терористичних бойовиків.