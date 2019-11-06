Перепис населення проведуть у листопаді-грудні наступного року



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У бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн

Уряд узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення

Про це повідомляє Офіс омбудсмана у Facebook.

«В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн.

Також очільник уряду Олексій Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі.

Також зазначимо, що за прогнозом МВФ населення України за п’ять років зменшиться на мільйон осіб.

Нагадаємо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з цим переписом, загальна кількість населення України в 2001 році складала 48,45 млн осіб.