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    Перепис населення проведуть у листопаді-грудні наступного року

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    Перепис населення проведуть у листопаді-грудні наступного року

    У бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн

    Уряд узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення

    Про це повідомляє Офіс омбудсмана у Facebook.

    «В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялось, що у бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн.

    Також очільник уряду Олексій Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі.

    Також зазначимо, що за прогнозом МВФ населення України за п’ять років зменшиться на мільйон осіб.

    Нагадаємо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з цим переписом, загальна кількість населення України в 2001 році складала 48,45 млн осіб.

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