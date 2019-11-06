Перепис населення проведуть у листопаді-грудні наступного року
У бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн
Уряд узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення
Про це повідомляє Офіс омбудсмана у Facebook.
«В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у бюджеті 2020 на перепис населення запланували витратити 3,4 млрд грн.
Також очільник уряду Олексій Гончарук заявив, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі.
Також зазначимо, що за прогнозом МВФ населення України за п’ять років зменшиться на мільйон осіб.
Нагадаємо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з цим переписом, загальна кількість населення України в 2001 році складала 48,45 млн осіб.