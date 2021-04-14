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    Переплутали з терористкою «ДНР». Прокуратура зняла частину підозр із ветеранки Фортуни

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    Поліція досі вважає, що Вікторія Котеленець була учасницею &laquo;Народного ополчення Донбасу&raquo; - Переплутали з терористкою «ДНР». Прокуратура зняла частину підозр із ветеранки Фортуни
    Поліція досі вважає, що Вікторія Котеленець була учасницею «Народного ополчення Донбасу»
    Фото з відкритих джерел

    Експертиза підтвердила, що на фото з «параду» зображена не Вікторія, а мешканка Донецька Ольга Сухова

    Із ветеранки російсько-української війни на Донбасі Вікторії Котеленець із позивним Фортуна зняли частину підозр, зокрема щодо жорстоко поводження з українськими полоненими у 2014 році. Про це повідомив адвокат Вікторії Котеленець Віталій Цокур виданню «Ґрати».

    Котеленець тепер підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу).

    За словами адвоката, експертиза підтвердила, що на фото з «параду» зображена не Вікторія, а мешканка Донецька Ольга Сухова.

    «Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії – не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони і відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням», – сказав Цокур. Поліція досі вважає, що Котеленець була учасницею «Народного ополчення Донбасу».

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    Переплутали з терористкою «ДНР». Прокуратура зняла частину підозр із ветеранки Фортуни
    Переплутали з терористкою «ДНР». Прокуратура зняла частину підозр із ветеранки Фортуни
    Переплутали з терористкою «ДНР». Прокуратура зняла частину підозр із ветеранки Фортуни

    Нагадаємо, 19 січня ветеранку Вікторію Котеленець, позивний Фортуна, затримали у міністерстві ветеранів, коли вона приїхала отримати посвідчення УБД, як ветеран Української Добровольчої Армії Дмитра Яроша. Її звинувачували у конвоюванні українських військовополонених в Донецьку у 2014 році.

    3 лютого суд звільнив Котеленець із СІЗО та призначив їй міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    19 березня Печерський суд змінив запобіжний захід для ветеранки Вікторії Котеленець (позивний Фортуна) із цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.

    Теги: прокуратура АТО бойовики на Донбасі суд ДНР ветеран арешт військові Донецьк окуповані території поліція
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