Переселенці-чоловіки і російська мова: Марцінків розповів, що дратує франківців

Мер Івано-Франківська намагається налагодити комунікацію між містянами і приїжджими

У Івано-Франківську з початком війни та хвилею переселенців з’явилися дві дражливі для містян теми. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів у інтерв’ю «Главкому».

По-перше, це переселенці-чоловіки, до яких виникають питання «особливо від наших місцевих жінок: чому вони не служать, а їдуть до Івано-Франківська». Марцінків розповів, що намагається пояснити жителям міста, скільки чоловіків із числа внутрішньо переміщених осіб стало на військовий облік у Франківську, чому усіх просто не можуть призвати. Міський голова зазначив, що наголошує і на економічному аргументі, але той не завжди спрацьовує, бо у відповідь лунає: «Наші чоловіки теж працювали, але ж пішли служити».

Другим фактором є російська мова. «Для нас це мова окупанта, навіть на підсвідомому рівні»,в – пояснив міський голова. Він зазначив, що Франківськ відрізняється від сусіднього Львова: «У нас все-таки менше туристів було російськомовних, ця мова тут до війни взагалі була рідкістю. І люди зараз, коли чують її на вулиці, дратуються».

Спеціально для внутрішньо переміщених осіб у Івано-Фрвнківську відкрили курси української мови. У першому випуску, зазначив Марцінків, було 200 осіб, у другому – вже 250. «Я вважаю, що це важливо в першу чергу як жест доброї волі – місцеві бачать, що приїжджі хочуть інтегруватися», – пояснив міський голова, запевнивши, що такі заходи допомагають зменшувати напругу.

Втім, додав Руслан Марцінків, якихось серйозних конфліктів між місцевими жителями та переселенцями зі східних регіонів України у Івано-Франківську за час війни не було.

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська вже звертався до тимчасових переселенців із проханням поважати місцеві звичаї, а містян просив не спекулювати на безвихідному становищі внутрішньо переміщених осіб і не піднімати ціни на оренду житла.