Перевищення влади при переміщенні Саакашвілі до Польщі. ДБР повідомило про підозру експрикордонникам



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Видворення в лютому 2018 року ексголови Одещини Міхеіла Саакашвілі до Польщі Верховний суд визнав законним

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області і у м. Києві та повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і Окремого відділу Адміністрації Державної прикордонної служби України, організували незаконне затримання Михайла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польща у лютому 2018 року.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьх до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, українського громадянства Саакашвілі набув у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвався в Україну з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михайлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка. 29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.