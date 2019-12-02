Саакашвілі: рішення покинути Грузію було помилкою



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Михайло Саакашвілі тепер вважає, що «залишити свою країну - це найгірший вихід»

Експрезидент Грузії запевняє, що виїхав з країни не через острах сісти у в'язницю

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що шкодує про рішення покинути батьківщину в 2013 році і вважає це помилкою.

«Сьогодні я більше всіх шкодую про те, що в 2013 році покинув Грузію. Я просто залишив все і пішов. Я пішов не через острах сісти у в'язницю. Вам відомо, що і в Україні мені цим погрожували. Просто я пішов тому, що втомився і люди втомилися від мене. Я просто дав всім відпочити. Однак сьогодні я вважаю, що припустився помилки», - сказав Саакашвілі в неділю в інтерв'ю грузинській телекомпанії «Мтавари архи».

На репліку ведучого про те, що в Грузії він виявився б за гратами, так як проти нього порушено кримінальні справи, Саакашвілі відповів: «Залишити свою країну - це найгірший вихід».

Як відомо, Саакашвілі був президентом Грузії з січня 2004 року по листопад 2013 року. У 2013 році він покинув країну.

Українське громадянство Саакашвілі набув у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михайлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка. 29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.