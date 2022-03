На Оскарі хвилиною мовчання підтримали Україну (фото, відео)

На екрані Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, де проходить 94-та церемонія, показали три картки з написами про підтримку України

Хвилина мовчання за жертвами російсько-української війни пролунала на середині церемонії Оскар-2022. У такий спосіб представники Американської кіноакадемії хотіли підтримати Україну та її народ.

Два тижні тому на церемонії вручення нагород Critics Choice Awards такі зірки, як Марія Бакалова («Borat Subsequent Moviefilm») та Біллі Крістал («Коли Гаррі зустрів Саллі», «City Slickers») розповіли про вторгнення Росії в Україну.

«Я щиро сподіваюся, що ми зберемося разом і почнемо нову еру культурного та мистецького обміну між Східною Європою та Голлівудом, який був основоположною силою творчості у 20 столітті. Тож я сподіваюся, що моє послання буде до українського народу: ми бачимо вас. Ми з вами. І наші серця з вами», – сказала Бакалова, яка родом з Болгарії.

Яким чином оргкомітет премії «Оскар» підтримає Україну, було відкритим питанням на церемонії.

Тиждень тому поштовх до підтримки України під час вручення премії «Оскар» почався, коли акторка Міла Куніс та її чоловік, актор Ештон Катчер, розмовляли під час відеодзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, який перебував у Києві. (Зеленський хотів подякувати подружжю за те, що вони зібрали 35 мільйонів доларів у рамках кампанії GoFundMe для українських біженців та гуманітарної допомоги.)

Після цього відеодзвінка помічники Зеленського лобіювали в Академії місце для виступу в останню хвилину на церемонії вручення Оскара.

Проте продюсери шоу вирішили піти в іншому напрямку, вони показали три картки із золотим текстом на чорному тлі.

Перед хвилиною мовчання американська співачка Даян Воррен заспівала Somehow You Do, написану для стрічки «Чотири добрі дні» з Мілою Куніс. Зі сцени Оскара акторці українського походження дали слово.

«Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю»,

– сказала Міла Куніс, маючи на увазі Україну та її народ.

Після цього на великому екрані з'явився текст, де Американська телеакадемія попросила вшанувати жертв війни в Україні хвилиною мовчання.

«Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення та несправедливість у своїх власних кордонах», – йдеться на першій картці.

У другому зверненні вони написали, що зараз в Україні мільйони сімей потребують їжі та медикаментів.

«Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстреної допомоги. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше», – йдеться у другому.

Вони закликали підтримати країну будь-яким чином.

«Просимо вас підтримувати Україну будь-яким способом», – йшлося в третьому. «#StandWithUkraine».

The #Oscars hold a moment of silence for the people of Ukraine. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/wYAfd0HE6z — Variety (@Variety) March 28, 2022

Il tanto annunciato richiamo alla guerra in Ucraina nella cerimonia si risolve in un minuto di silenzio e la richiesta di aiutare in ogni modo disponibile la popolazione ucraina #Oscars pic.twitter.com/ENeAdefe0H — Nastri d'Argento (@nastridargento) March 28, 2022

Зазначимо, що у зверненні вони не згадали про Росію та не засудили її агресивні дії проти України.

А тим часом зірки Голлівуду на червоній доріжці показали свою підтримку Україні, продемонструвавши жовто-блакитні кольори прапора країни. Деякі, як Джейсон Момоа, носили хустинку, деякі вибрали каблучку, інші – брошки.