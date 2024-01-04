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Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Daily Mail відзначає, що поки незрозуміло, як судитимуть зловмисників, оскільки законодавче визначення зґвалтування вимагає фізичного проникнення
Фото: pexels.com

Група чоловіків напала на цифровий аватар дівчини та зґвалтувала його у VR-грі

У Великій Британії поліція розслідує випадок онлайн-нападу на персонажа з боку декількох дорослих чоловіків у віртуальній «кімнаті». Це вперше, коли британська поліція розслідує віртуальний сексуальний злочин, повідомляють New York Post та The Times. За словами правоохоронців, постраждала дівчина – неповнолітня, віком до 16 років. 

Справу почали розслідувати в контексті ухвалення у Великій Британії Закону про безпеку в інтернеті, який передбачає захист неповнолітніх у мережі.

Через те, що в гру грають за допомогою гарнітури віртуальної реальності, який повністю огортає очі та вуха, підлітка отримала таку ж психологічну та емоційну травму, ніби зґвалтування відбулося в реальному житті, зазначають у поліції.

Більшість подробиць справи тримаються в секреті, щоб захистити дитину на тлі побоювань, що судове переслідування може виявитися неможливим.

Один високопоставлений офіцер, дотичний до цієї справи, розповів: «Ця дитина зазнала психологічної травми, подібної до тієї, яку зазнає людина, яка зазнала фізичного зґвалтування. На жертву проявляється емоційний та психологічний вплив, який є більш довгостроковим, ніж будь-які фізичні травми. Це створює низку проблем для правоохоронних органів з огляду на те, що чинне законодавство для цього не передбачене».

Нагадаємо, кіберзлочинець тижнями зухвало цькував мера Парижа у Інтернеті. Французу загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

На Львівщині суд оголосив вирок чоловіку за зґвалтування неповнолітнього в укритті. У суді чоловік не визнав свою провину, але суд, дослідивши усі докази, призначив йому дев’ять років тюрми. 

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Теги: поліція зґвалтування злочин дитина

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