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У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення: арештовано сотні осіб

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення: арештовано сотні осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час заворушень в кількох містах у Нідерландах поліція була атакована феєрверками та камінням

Поліція Нідерландів затримала понад 200 осіб під час заворушень, що сталися по всій країні у новорічну ніч. Про це повідомляє Reuters.

Під час заворушень в кількох містах у Нідерландах поліція була атакована феєрверками та камінням. Десятки правоохоронців отримали поранення.

У Роттердамі згоріло понад 100 автомобілів та інших транспортних засобів, а у Амстердамі, Гаазі та інших містах поліція залучала спецназ для розгону агресивних натовпів.

Спецназ також використовували по всій країні для допомоги пожежним бригадам, які зазнали нападу з феєрверками, коли вони намагалися загасити численні пожежі.

У місті Гарлем 19-річний чоловік помер від травм, отриманих під час інциденту з феєрверками незадовго до опівночі в неділю, повідомила поліція.

Раніше повідомлялося, що фанати польського футбольного клубу «Легія» у Бірмінгемі влаштували заворушення перед матчем з англійською «Астон Віллою» у рамках групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Заарештовано 39 фанатів.

Теги: Нідерланди поранення чоловік поліція

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