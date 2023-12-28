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Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему від імені поштового сервісу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему від імені поштового сервісу
У поліції радять при розголошенні платіжної інформації негайно звернутися до банку та заблокувати карту
фото: cyberpolice.gov.ua

Шахраї переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки

В Україні зловмисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення від імені українського поштового сервісу про нібито надходження посилок. Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Шахраї переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки. Отримавши дані громадян, зловмисники використовують їх для купівлі різноманітних товарів онлайн або ж оформлення повернення вже замовлених товарів.

Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему від імені поштового сервісу фото 1

Кіберполіція закликала дотримуватися таких порад, щоб не втратити гроші:

  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • отримувати дані про надходження посилки на офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;
  • перевіряти достовірність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;
  • мати окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу;
  • сплачувати гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

«При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту», – наголосили у відомстві.

Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему від імені поштового сервісу фото 2

Раніше громадяни почали отримувати смс-повідомлення з іноземних мобільних номерів про те, що так звана «Пошта України» нібито не може доставити їм посилку через «відсутність адреси» або «неправильну адресу». Як повідомили MediaSapiens читачі, такі фішингові смс-повідомлення для отримання персональних даних, зокрема, активно надсилають українським військовослужбовцям.

Раніше Кіберполіція та банки розповіли про нову схему шахрайства, що із листопада набирає обертів в Україні. Шахраям вже вдалося виманити в українців десятки мільйонів гривень

Теги: пошта Укрпошта Нова пошта шахрайство

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