Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему від імені поштового сервісу

У поліції радять при розголошенні платіжної інформації негайно звернутися до банку та заблокувати карту

Шахраї переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки

В Україні зловмисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення від імені українського поштового сервісу про нібито надходження посилок. Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Нацполіції.

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Шахраї переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки. Отримавши дані громадян, зловмисники використовують їх для купівлі різноманітних товарів онлайн або ж оформлення повернення вже замовлених товарів.

Кіберполіція закликала дотримуватися таких порад, щоб не втратити гроші:

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не переходити за сумнівними посиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;

перевіряти достовірність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

мати окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу;

сплачувати гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

«При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту», – наголосили у відомстві.

Раніше громадяни почали отримувати смс-повідомлення з іноземних мобільних номерів про те, що так звана «Пошта України» нібито не може доставити їм посилку через «відсутність адреси» або «неправильну адресу». Як повідомили MediaSapiens читачі, такі фішингові смс-повідомлення для отримання персональних даних, зокрема, активно надсилають українським військовослужбовцям.

Раніше Кіберполіція та банки розповіли про нову схему шахрайства, що із листопада набирає обертів в Україні. Шахраям вже вдалося виманити в українців десятки мільйонів гривень