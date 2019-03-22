Перший авіаперевізник в світі відмовився від замовлених лайнерів Boeing 737 MAX 8



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Всього Garuda Indonesia планувала придбати 50 лайнерів Boeing 737 MAX 8 загальною вартістю 4,9 млрд доларів

Безпека Boeing-737 MAX була поставлена під сумнів після того, як літаки цього типу зазнали двох авіакатастроф за останні п'ять місяців

Національний перевізник Індонезії Garuda Indonesia анулював замовлення на придбання 49 лайнерів Boeing 737 MAX 8.

Про це повідомила в п'ятницю газета Financial Times.

«Ми направили Boeing лист з проханням анулювати замовлення. Пасажири Garuda втратили довіру і не хочуть літати на Boeing 737 MAX», - процитувала газета представника індонезійського авіаперевізника.

Відзначається, що авіакомпанія встигла отримати один літак цієї моделі і заплатила 26 млн доларів. Всього авіалінія планувала придбати 50 лайнерів загальною вартістю 4,9 млрд доларів.

Перевізник, за словами представника, не планує відмовлятися від інших моделей виробника. «В принципі не те, щоб ми хотіли повністю відмовитися від Boeing. Можливо, ми просто візьмемо іншу модель», - сказав він.

Зазначається, що Garuda стала першою авіалінією, розірвала контракт з Boeing після аварії літака в Ефіопії.

Безпека Boeing-737 MAX була поставлена під сумнів після того, як літаки цього типу зазнали двох авіакатастроф менш ніж за п'ять місяців. В кінці жовтня 2018 року Boeing-737 MAX 8 індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 людей, що знаходилися на борту.

Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Интерфакс