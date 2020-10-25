SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink: відео



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SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink

Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня

В США компанія Ілона Маска SpaceX у суботу запустила на навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

«Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 супутників Starlink на орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС мису Канаверал у Флориді», – йдеться у повідомленні.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t — SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020





Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня.

Під час 12-ої місії у компанії розповіли про результати тестування супутникового інтернету. Там кажуть, що супутники показали наднизьку затримку і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.