SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink: відео
Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня
В США компанія Ілона Маска SpaceX у суботу запустила на навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляється на сайті SpaceX.
«Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 супутників Starlink на орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС мису Канаверал у Флориді», – йдеться у повідомленні.
100 successful flights pic.twitter.com/AR647cK6Ss— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites https://t.co/cplzMqXa7t— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня.
Під час 12-ої місії у компанії розповіли про результати тестування супутникового інтернету. Там кажуть, що супутники показали наднизьку затримку і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.