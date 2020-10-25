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    Технології

    SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink: відео

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    SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink - SpaceX запустила на орбіту ще 60 супутників Starlink: відео
    SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink

    Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня

    В США компанія Ілона Маска SpaceX у суботу запустила на навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

    Про це повідомляється на сайті SpaceX.

    «Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 60 супутників Starlink на орбіту з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВПС мису Канаверал у Флориді», – йдеться у повідомленні.


    Цей запуск став 15-им, попередні відбулися на початку жовтня і вересня.

    Під час 12-ої місії у компанії розповіли про результати тестування супутникового інтернету. Там кажуть, що супутники показали наднизьку затримку і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

    Twitter SpaceX Falcon
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