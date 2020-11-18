У Києві вранці незначні затори: де складно проїхати (карта)

Тягнучки на всіх мостах столиці

У середу, 18 листопада, на столичних дорогах спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Рух ускладнено на Південному та Північному мостах, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту в напрямку правого берега.

Тягнучки на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Броварському проспекті від станції метро «Дарниця», проспекті Бажана, вул. Олени Теліги та ін.

Дані Google Maps станом на 8:20

Затори в Києві станом на 8:20 18 листопада

Як повідомлялося, 17 листопада через перший сніг у Києві на дорогах утворилися значні затори.

Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця.