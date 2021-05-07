Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка

Лікарі завищували дані про сатурацію у медичних документах

В одній з лікарень спалахнув скандал. Виявилося, що медики підробляють довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні. Про це повідомила відома волонтерка Леся Литвинова у Facebook.

У документах спеціально завищувалися дані про сатурацію (насичення киснем легенів) пацієнтів.

«Між цими двома довідками година з невеликим. І істерика Ірини Кошкиної, яка намагалася пояснити родичам, що не можна виписуватися з сатурацією 72. Не можна з сатурацією 72? Та не питання. Стан пацієнта дивним чином за годину стрімко поліпшується. Аж до показників 88-92. Так вже можна? Ну і прекрасно», – написала Литвинова під фото довідок.

У коментарях українці обурилися даним фактом: