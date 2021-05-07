Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка
Лікарі завищували дані про сатурацію у медичних документах
В одній з лікарень спалахнув скандал. Виявилося, що медики підробляють довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні. Про це повідомила відома волонтерка Леся Литвинова у Facebook.
У документах спеціально завищувалися дані про сатурацію (насичення киснем легенів) пацієнтів.
«Між цими двома довідками година з невеликим. І істерика Ірини Кошкиної, яка намагалася пояснити родичам, що не можна виписуватися з сатурацією 72. Не можна з сатурацією 72? Та не питання. Стан пацієнта дивним чином за годину стрімко поліпшується. Аж до показників 88-92. Так вже можна? Ну і прекрасно», – написала Литвинова під фото довідок.
У коментарях українці обурилися даним фактом:
- Взяти б Степанова і натикати обличчям в ці довідки.
- А шо так мало? Поскупилися? Або під обріз під протокол МОЗ? До речі, початкові 72% – реально або теж авансом? Скільки там насправді?
- Я лежав в Олександрівській лікарні, у нас за добу до виписки знімали з пацієнта маску, і виписували тільки тих, у кого через добу без маски сатурація була не нижче 95.
- По новинах сурмлять про перемогу над пандемією. Всіх вилікували, червоні зони познімали.
- Совдепівська гонитва за позитивною статистикою. Виписувати хворих, давати ліві дані про заповнювання лікарень.
- Це відбувається скрізь, мого батька виписали тиждень тому з лікарні, кіснезалежний, у важкому стані, ходити не може, їсти сам теж не може, вагою кг 35-40, із купою додаткових хвороб, серце дуже сильно постраждало, судини, психоемоційний стан, теж не все просто. 35 днів перебування в лікарні (28 днів в реанімації). Коли його виписували, у виписці сатурацію не вказали, останні результати не вказали, і дали не мені виписку, а татові, і вже вдома змогли все розглянути.