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    Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка

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    Людей з лікарень виписують з дуже низькою сатурацією - Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка
    Людей з лікарень виписують з дуже низькою сатурацією
    Фото: UNICEF / facebook.com/LitvinovaLesya

    Лікарі завищували дані про сатурацію у медичних документах

    В одній з лікарень спалахнув скандал. Виявилося, що медики підробляють довідки хворих з коронавірусом, щоб швидше виписати їх з лікарні. Про це повідомила відома волонтерка Леся Литвинова у Facebook.

    У документах спеціально завищувалися дані про сатурацію (насичення киснем легенів) пацієнтів.

    «Між цими двома довідками година з невеликим. І істерика Ірини Кошкиної, яка намагалася пояснити родичам, що не можна виписуватися з сатурацією 72. Не можна з сатурацією 72? Та не питання. Стан пацієнта дивним чином за годину стрімко поліпшується. Аж до показників 88-92. Так вже можна? Ну і прекрасно», – написала Литвинова під фото довідок.

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    Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка
    Українські медики підробляють довідки ковід-пацієнтів – волонтерка

    У коментарях українці обурилися даним фактом:

    • Взяти б Степанова і натикати обличчям в ці довідки.
    • А шо так мало? Поскупилися? Або під обріз під протокол МОЗ? До речі, початкові 72% – реально або теж авансом? Скільки там насправді?
    • Я лежав в Олександрівській лікарні, у нас за добу до виписки знімали з пацієнта маску, і виписували тільки тих, у кого через добу без маски сатурація була не нижче 95.
    • По новинах сурмлять про перемогу над пандемією. Всіх вилікували, червоні зони познімали.
    • Совдепівська гонитва за позитивною статистикою. Виписувати хворих, давати ліві дані про заповнювання лікарень.
    • Це відбувається скрізь, мого батька виписали тиждень тому з лікарні, кіснезалежний, у важкому стані, ходити не може, їсти сам теж не може, вагою кг 35-40, із купою додаткових хвороб, серце дуже сильно постраждало, судини, психоемоційний стан, теж не все просто. 35 днів перебування в лікарні (28 днів в реанімації). Коли його виписували, у виписці сатурацію не вказали, останні результати не вказали, і дали не мені виписку, а татові, і вже вдома змогли все розглянути.
    Тим часом у МОЗ оголосили, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.
    Також міністр охорони здоров'я заявив, що вчора від Covid-19 одужало майже 20 тисяч українців.
    Теги: медицина лікар документи лікарня хвороби коронавірус
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