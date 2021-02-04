Pfizer приїде у спеціальних термобоксах: коли чекати американську вакцину в Україні

В компанії розповіли, що доставкою вакцини у Європі займається поштовий оператор FedEx

Генеральний директор фармкомпанії Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході заходу Європейської бізнес асоціації «Глобальний огляд економіки України» заявила, що компанія вживає всіх необхідних заходів, щоб вакцина з'явилася в Україні. Крім того, як з'ясувалося, Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Крім того, у компанії наголосили, що Україні необхідно було швидше замовляти вакцину.

«Вакцинація – це складний логістичний процес... Але ми не можемо розпочати детальну комунікацію, доки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це відбулося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні, потрібно було (Україні – ред.) це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні, наразі тривають переговори – надія є, шанси хороші», – зазначила Цілик.

На її думку, в Україні варто впровадити електронний паспорт вакцинації.

«Було б добре запровадити електронний паспорт вакцинації, адже практично всі вакцини потребують двох ін'єкцій, і це необхідно якось відстежити. Зручно було б мати дані про вакцинацію у телефоні, якщо ти хочеш пересуватися світом», – вважає Цілик.

Гендиректор Pfizer Ukraine також наголосила, що забезпечити холодовий ланцюжок під час постачання вакцини «простіше, ніж усе це представляють».

«Насправді це (логістика вакцини, - ред.) простіше, ніж всі уявляють в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п'ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефріжіраторов і машин... в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор, - ред.) розвозить», - зазначила Цілик.

4 лютого стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.

Очікується, що вакцинація в Україні почнеться в лютому.

Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, якщо точно встановлено, що людина перехворіла на ковід, то їй рекомендуватимуть перенести перше щеплення на 3-6 місяців.