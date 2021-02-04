Підготовка до вакцинації: на Київщині вже понад 25 тис. людей дали згоду на щеплення

Київщина готується до першого та другого етапу вакцинальної кампанії

У Київській області триває підготовка до вакцинального процесу проти коронавірусу. Згоду на отримання щеплень вже надали 25159 людей із груп ризику. На першому етапі йдеться про 5725 осіб, на другому – про 19434. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації Олена Єфіменко під час онлайн-брифінгу, інформує пресслужба ОДА.

«Підготовка до вакцинальної кампанії в нашій області триває. Це важливий процес, і проходить він на Київщині з дотриманням усіх норм дорожньої карти, затвердженої Міністерством охорони здоров’я. Відповідно один із кроків, який ми вже здійснили, – провели верифікацію даних по цільових групах для першого та другого етапу вакцинальної кампанії», – зазначила Єфіменко.

Згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, визначені такі цільові групи для першочергового отримання щеплень:

На першому етапі – люди з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал, які працюють в закладах охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19; люди в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів; військовослужбовці (включаючи Збройні сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України). На другому етапі – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу (медичні працівники та персонал, які надають стаціонарну допомогу в закладах охорони здоров’я іншим хворим (включаючи первинну медичну допомогу, працівників системи громадського здоров’я тощо); люди віком від 80 років; соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери).

Як повідомлялося, в Київській області вже створили 23 мобільні бригади для проведення щеплень на першому етапі. Окрім цього, провели аудит холодильного обладнання в закладах охорони здоров’я, яке може бути задіяне для зберігання вакцини.

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