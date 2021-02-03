Степанов анонсував оголошення нового контракту на поставку Covid-вакцин

Міністр охорони здоров’я обіцяє 4 лютого оголосити про новий контракт на вакцину проти Covid-19

Очільник МОЗ не може розповісти подробиці до підписання контракту

У четвер, 4 лютого, Міністерство охорони здоров’я може оголосити про новий контракт на поставку вакцини від Covid-19 в Україну.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, він не може розповісти подробиці до підписання контракту.

«Думаю, завтра чекайте повідомлення. Поки не можу назвати, що за вакцина. Як тільки буде підписання, ми повідомимо», – заявив він.

Зазначимо, Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.

Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, якщо точно встановлено, що людина перехворіла на ковід, то їй рекомендуватимуть перенести перше щеплення на 3-6 місяців.