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    Під час стрілянини біля Білого дому дістав поранень співробітник секретної служби

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    Працівник&nbsp;USSS був поранений біля Білого дому&nbsp; - Під час стрілянини біля Білого дому дістав поранень співробітник секретної служби
    Працівник USSS був поранений біля Білого дому 

    Офіцера USSS доставили до місцевої лікарні

    Внаслідок стрілянини біля Білого дому під час брифінгу президента Дональда Трампа був поранений її співробітник. Його доправили до шпиталю. 

    Про це повідомила у Твіттері Секретна служба (USSS).

    «Слідство щодо поранення офіцера USSS під час стрілянини триває. Офіцера USSS доставили до місцевої лікарні. За час інциденту периметр Білого дому не був порушений, нікому з осіб, котрі охороняються, не загрожувала небезпека», - йдеться у дописі Секретної служби США.

    Нагадаємо, під час пресконференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поблизу Білого дому сталася стрілянина. Трамп був вимушений перервати пре-конференцію та покинути разом з охороною приміщення.

    Як розповів американський лідер, нападник був поранений та доправлений у лікарню.

    США Дональд Трамп стрілянина
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