Під час стрілянини біля Білого дому дістав поранень співробітник секретної служби

Офіцера USSS доставили до місцевої лікарні

Внаслідок стрілянини біля Білого дому під час брифінгу президента Дональда Трампа був поранений її співробітник. Його доправили до шпиталю.

Про це повідомила у Твіттері Секретна служба (USSS).

«Слідство щодо поранення офіцера USSS під час стрілянини триває. Офіцера USSS доставили до місцевої лікарні. За час інциденту периметр Білого дому не був порушений, нікому з осіб, котрі охороняються, не загрожувала небезпека», - йдеться у дописі Секретної служби США.

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.