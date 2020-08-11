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    У світі

    Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Трампа: є поранений

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    Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Дональда Трампа - Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Трампа: є поранений
    Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Дональда Трампа

    Трамп був вимушений перервати пре-конференцію та покинути разом з охороною приміщення

    Під час прес-конференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поблизу Білого дому сталася стрілянина. Трамп був вимушений перервати пре-конференцію та покинути разом з охороною приміщення.

    Трансляцію прес-конференції вела Адміністрація Трампа в Twitter.

    Так, під час промови Трампа до нього підійшов охоронець та щось сказав на вухо. Після цього президент та його охорона вийшли з приміщення.

    Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та пояснив, що виходив через стрілянину, яка сталася поблизу Білого дому.

    Як розповів американський лідер, нападник був поранений та доправлений у лікарню.

    США Дональд Трамп президент охорона стрілянина
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