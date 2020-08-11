Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Трампа: є поранений



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Біля Білого дому стріляли під час брифінгу Дональда Трампа

Трамп був вимушений перервати пре-конференцію та покинути разом з охороною приміщення

Під час прес-конференції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поблизу Білого дому сталася стрілянина. Трамп був вимушений перервати пре-конференцію та покинути разом з охороною приміщення.

Трансляцію прес-конференції вела Адміністрація Трампа в Twitter.

Так, під час промови Трампа до нього підійшов охоронець та щось сказав на вухо. Після цього президент та його охорона вийшли з приміщення.

Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та пояснив, що виходив через стрілянину, яка сталася поблизу Білого дому.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

Як розповів американський лідер, нападник був поранений та доправлений у лікарню.