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Під час тренування української чемпіонки стався ракетний обстріл Києва (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під час тренування української чемпіонки стався ракетний обстріл Києва (відео)
Момент масованої ракетної атаки на столицю потрапив у відео спортсменки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чемпіонка Універсіади з легкої атлетики Ірина Климець показала, як її тренування проходило під обстрілами 

Під час тренування української метальниці молота Ірини Климець РФ завдала ракетного удару по Києву. Климець опублікувала відео, на якому під час її тренувального процесу можна почути звуки ракетного обстрілу, що відбувся 10 лютого.

Голос тренера за кадром припускає, що це сталося неподалік від стадіону, де учасниця двох Олімпіад та багаторазова чемпіонка України проходить підготовчий збір перед стартом нового сезону.

«Українська метателька Климець потрапила під обстріл Росії. Реалії тренувань наших спортсменів», – йдеться у підписі до відео, яке з'явилося у соціальних мережах.

На початку серпня минулого року Климець справила справжній фурор на чемпіонаті Європи, який проходив у Німеччині. 28-річна уродженка Волинщини встановила історичний рекорд нашої країни та зірвала овації Олімпійського стадіону у Мюнхені.

Нагадаємо, що 10 лютого відбулася масована ракетна атака, під час якої російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО

 

 

Теги: обстріл Ірина Климець відео

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