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У середмісті Дніпра з’явився мурал, присвячений жертвам атаки на житловий будинок

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У середмісті Дніпра з’явився мурал, присвячений жертвам атаки на житловий будинок
фото opentv.media

Малюнок зображує ангела, який ніби злітає над руїнами 

У місті Дніпро створили мурал, присвячений трагедії на житловому масиві Перемога, де російською ракетою було знищено цілий під’їзд житлового будинку. Зображення муралу розповсюдило opentv.media.

Зображення зробили на стіні ЦУМу – торговельному центрі в середмісті. 

Картина червоного кольору, що символізує кров, також на ній той зруйнований будинок, знімки якого облетіли весь світ. А з руїн постає загибла людина з крилами янгола, на грудях якого фатальна дата – 14.01.2023. Нижче напис: «Росія – країна терорист». Автор підписав себе як BRKN.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

В результаті загинули 46 людей, з них шестеро – діти. 



Теги: Дніпро обстріл мурал

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