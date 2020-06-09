Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух
Чоловіка госпіталізували у важкому стані
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці стався потужний вибух і пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє Дніпро оперативний.
Вибух стався на вулиці Гетьманській. Вибух і пожежа виникла в квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Під час вибуху і пожежі постраждав чоловік 1984 року народження, якого госпіталізували у важкому стані. За попередніми даними, господарем квартири є депутат Новомосковської міської ради сьомого скликання Андрій Володимирович Александрович.
Під час пожежі з квартири на 4-му поверсі евакуювали семирічного хлопчика. Пожежники вивели його сходовим майданчиком на свіже повітря.
Вибухом було зруйновано стіну із сусідньою квартирою, пошкоджена обшивка балкона в квартирі на 4-му поверсі.
Пожежа була локалізована о 06:15 та повністю ліквідована о 06:30. Причини вибуху і події пожежі встановлюється.