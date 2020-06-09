Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух



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У Новомосковську стався потужний вибух у багатоповерхівці

Чоловіка госпіталізували у важкому стані

У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці стався потужний вибух і пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Вибух стався на вулиці Гетьманській. Вибух і пожежа виникла в квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час вибуху і пожежі постраждав чоловік 1984 року народження, якого госпіталізували у важкому стані. За попередніми даними, господарем квартири є депутат Новомосковської міської ради сьомого скликання Андрій Володимирович Александрович.

Під час пожежі з квартири на 4-му поверсі евакуювали семирічного хлопчика. Пожежники вивели його сходовим майданчиком на свіже повітря.

Вибухом було зруйновано стіну із сусідньою квартирою, пошкоджена обшивка балкона в квартирі на 4-му поверсі.

Пожежа була локалізована о 06:15 та повністю ліквідована о 06:30. Причини вибуху і події пожежі встановлюється.