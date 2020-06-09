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    Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух

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    У Новомосковську&nbsp;стався потужний вибух у багатоповерхівці - Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух
    У Новомосковську стався потужний вибух у багатоповерхівці

    Чоловіка госпіталізували у важкому стані

    У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці стався потужний вибух і пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомляє Дніпро оперативний.

    Вибух стався на вулиці Гетьманській. Вибух і пожежа виникла в квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    Під час вибуху і пожежі постраждав чоловік 1984 року народження, якого госпіталізували у важкому стані. За попередніми даними, господарем квартири є депутат Новомосковської міської ради сьомого скликання Андрій Володимирович Александрович.

    Під час пожежі з квартири на 4-му поверсі евакуювали семирічного хлопчика. Пожежники вивели його сходовим майданчиком на свіже повітря.

    Вибухом було зруйновано стіну із сусідньою квартирою, пошкоджена обшивка балкона в квартирі на 4-му поверсі.

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    Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух
    Під Дніпром у квартирі місцевого депутата стався вибух

    Пожежа була локалізована о 06:15 та повністю ліквідована о 06:30. Причини вибуху і події пожежі встановлюється.

    пожежа вибух депутат Дніпропетровщина поліція
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