Кислиця порадив російським дипломатам звернутися до психіатрів

Постпред України при ООН різко виступив на засіданні Ради безпеки

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порадив представникам Росії, зокрема міністру закордонних справ Сергію Лаврову, звернутися по психіатричну допомогу. Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН 7 березня, повідомляє Укрінформ.

Кислиця зачитав допис Лаврова у Twitter: «Міністр закордонних справ Лавров: мета спеціальної воєнної операції Росії - зупинити будь-яку війну, яка може статися на території України або яка може розпочатися звідти».

«Посольство Росії в Лондоні ретвітнуло МЗС Росії, - додав постпред. - Дозвольте нагадати російським дипломатам, що в Лондоні, у разі потреби щодо психічної допомоги, можна набрати номер лінії Національної служби охорони здоров’я: 111».

Нагадаємо, 7 березня Рада безпеки ООН провела засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні.

Раніше Лавров заявив, що проти Росії «виношуються плани» реальної війни.

До слова, у четвер, 10 березня, в Анталії запланована зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.