Під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах

Протягом минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував два обстріли з боку терористів.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 19 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 72 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4237 транспортних засобів та 4211 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 287 осіб, і на підконтрольну Україні територію прибуло 287 осіб.