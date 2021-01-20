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    Події в Україні

    Місія ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі

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    Місія ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі

    Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі. За добу зафіксували 19 порушень, в той же час як у попередній період – 46.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибуху невизначеного походження.

    Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції. За попередню добу в цій області зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

    У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню в районі на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ час
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