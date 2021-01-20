Місія ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі
Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибуху невизначеного походження.
Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції. За попередню добу в цій області зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню в районі на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.