Місія ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі

Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі. За добу зафіксували 19 порушень, в той же час як у попередній період – 46.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибуху невизначеного походження.

Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції. За попередню добу в цій області зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню в районі на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.